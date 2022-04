Vlaamse sportsector vraagt minstens 7 miljoen euro extra financiering per jaar

De Vlaamse sportsector trekt aan de alarmbel. Volgens de sportsector stijgen de subsidies voor sport in Vlaanderen niet voldoende om het hoofd te bieden aan een aantal uitdagingen.

Wat zijn die uitdagingen? Meer sporters en trainers. Stijgende (loon)kosten voor clubs en federaties. De vraag van het beleid en sporters om meer professionalisering en de vraag om meer aandacht voor thema's als grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing.

Het gevolg is dat er per individuele sporter minder geld beschikbaar is. De Vlaamse Sportfederatie legt daarom een pakket maatregelen op tafel van alle regeringen: zowel de federale, de Vlaamse als de lokale.



In dat pakket zit de vraag naar 7 miljoen extra subsidies, maar ook belastingvermindering op lidgelden, een verbreding van de fiscale aftrekbaarheid voor sportkampen en stages en de vrijstelling van onroerende voorheffing voor sportclubs.

“We stellen vast dat de subsidies voor de sport de laatste jaren niet meegegroeid zijn. Uit een onderzoek in opdracht van de Vlaamse Sportfederatie dat consultancybedrijf Deloitte eind 2021 uitvoerde, blijkt dat de subsidies per sporter de laatste vijf jaar met 4 procent gedaald zijn, van 19 euro naar 18,2 euro per sporter."