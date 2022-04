Sport Vlaanderen wil met innovatiemobiel iedereen laten bewegen: "Spelelement is belangrijk"

“Zo is er het spelletje Beat Saber met de VR-bril. Dat is een spel waar je vooral de bovenste ledematen mobiliseert, losmaakt en actieve bewegingen doet."

In de sportinnovatiemobiel zitten niet alleen fietsen, maar ook roeitoestellen. Dankzij innovatieve technologie kan je het ook daarmee tegen elkaar kan opnemen. Je kan ook sporten met een VR-bril bijvoorbeeld.

“Wij zijn ervan overtuigd dat vandaag de jongeren, maar ook de volwassenen, daardoor geprikkeld kunnen worden om in die digitale wereld meer aan het sporten en bewegen te geraken.”

“Exergaming zorgt ervoor dat het veel plezanter is. Je bent aan het sporten en in eerste instantie besef je het niet. Voor dat je het weet, ben je voluit aan het gaan en dat maakt sporten veel leuker”, aldus Kris Bosmans terwijl hij diep naar adem hapt.

Iedereen in Vlaanderen die normaal niet zou sporten toch in beweging krijgen, dat is de bedoeling.

“Je ziet dat de spelvorm belangrijk is bij het sporten en vroeger bleef het wel een beetje achterwege. Nu zie je het meer en ik denk wel dat het een positieve evolutie is om mensen actiever te maken”, vertelt Bosmans.

Naast het fietsen, het roeien en de VR-bril, zijn er nog twee andere activiteiten in de mobiel, namelijk de Fitlight en de Plankpad.

De Fitlight is een snelheids- en cognitief trainingssysteem dat is ontworpen om de manier waarop we trainen en onze prestaties meten volledig te veranderen. Dit innovatieve trainingssysteem helpt sporters de band tussen lichaam en geest te versterken en hun reactievermogen te verbeteren.

De Plankpad biedt je een interactieve "full body training" terwijl je spelletjes speelt.

Wil je dit zelf ook eens uitproberen? De sportinnovatiemobiel gaat de komende jaren rondtrekken in heel Vlaanderen.