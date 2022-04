1 euro investeren in sport brengt 3,5 euro op voor de gemeenschap

Vlaanderen investeert deze regeerperiode 1,1 miljard euro in sport. Dat is 86 miljoen euro meer (+ 8,5%) dan voor de vorige regeerperiode. In opdracht van Sport Vlaanderen onderzocht de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Sheffield Hallam University de sociale meerwaarde van sporten en bewegen in Vlaanderen.



Ze zetten de investeringen en opbrengsten die gerelateerd zijn aan sporten om in euro’s en wegen ze tegen elkaar af om zo het rendement van sporten en bewegen in Vlaanderen te bepalen.



Wat verstaan ze onder investeringen? Dat is de som van publieke investeringen van lokale en Vlaamse overheden (sportinfrastructuur of sportcontracten voor topsporters), uitgaven die sporters doen om hun sport te beoefenen (lidgeld, huurgeld, aankoop sportkledij) en de tijd die vrijwilligers spenderen aan het sportgebeuren.



Daartegenover staan de opbrengsten voor zowel de fysieke (minder hartziekten, minder kankers), als de mentale (minder depressies) gezondheid en voor het persoonlijk welzijn (verhoogde gelukzaligheid en verhoogde levenstevredenheid).



Daarenboven brengen investeringen in de sport ook een rijk sociaal kapitaal met zich mee (een verhoogd gevoel van verbondenheid en een grotere sociale integratie van

sporters en vrijwilligers).



Wat is nu de conclusie? Voor elke euro uitgegeven aan sport en bewegen in Vlaanderen wordt een sociale impact van 3,56 euro gerealiseerd.