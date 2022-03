Vlaanderen telt steeds meer trainers met diploma: "Forse stijging sinds 2020"

Vlaanderen telt meer dan 70.000 trainers, coaches of lesgevers. Vorig jaar schreven zich meer dan 20.000 cursisten zich in voor een opleiding en dat waren er nog nooit zoveel.



Dat recordaantal resulteert nu ook in het hoog aantal gekwalificeerde trainers. Via verschillende opleidingsniveaus aangeboden door de Vlaamse Trainersschool kunnen trainers zich verder bijscholen. Vorig jaar steeg het aantal kwalificaties in vrijwel élk opleidingsniveau.



De sporttakken waar de meeste kwalificaties zijn behaald, zijn voetbal (1.973), tennis (517) en gymnastiek (515), maar ook in het boogschieten, waterskiën en klimmen kon de VTS enkele kwalificaties uitreiken.



"Deze cijfers tonen het engagement van trainers en coaches om de sportwerking ook na corona voort te zetten", zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. "We willen zoveel mogelijk Vlamingen aan het sporten brengen en dan is het meer dan ooit nodig dat zij begeleid en gecoacht worden door personen met voldoende kennis en vaardigheden."



"De coronacrisis was een vreselijke tijd voor de sportwereld, maar we doen er alles aan om toch te zorgen voor enkele positieve gevolgen. Met de VTS marathon die momenteel loopt en nieuwe initiatieven zoals Start2Coach maken we het voor trainers nog aantrekkelijker om opleidingen te volgen en zich te kwalificeren."