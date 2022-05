KIJKTIP: Documentaire "Sport/vrouw" duikt in het leven van zeven Belgische topsportvrouwen

Kan je als vrouw leven van een carrière in de sport? Of kan je er zelfs rijk mee worden? En hoe zit het met de gigantische loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke topsporters: waarom bestaat die nog en zal die ooit gedicht worden? Topsporters en ex-topsporters praten over hun verloning en de grote ongelijkheid tussen mannen- en vrouwensport. (lees voort onder foto)

"Ook wilden we sporters die zich op verschillende momenten in hun carrière bevonden. D’Hoore is ondertussen gestopt, maar Rani Rosius staat nog maar aan het begin van haar carrière. Er is dus ook een andere realiteit op financieel vlak."

"Want we wilden met ons redactieteam verschillende soorten vrouwelijke sporters belichten", verduidelijkt Van Gucht. "Er zijn bepaalde vrouwensporten die zich meer ontwikkeld hebben dan andere. Die verschillende snelheden wilden we in de documentaire te steken."

Zes afleveringen met telkens een ander topic

Het financiële is een van de zes aspecten van topsport, het komt aan bod in de aflevering 4 "Mijn geld, mijn zaken". "Na een grondige research zijn we tot zes thema’s gekomen", stipt Ruben Van Gucht aan. "Zo is het vrouwenlichaam natuurlijk anders dan een mannenlichaam", trapt hij een open deur in. De reeks Sport/vrouw opent vanavond met "Mijn leven, mijn werk" : Topsporter word je niet van de ene dag op de andere. Er gaat een lange weg aan vooraf, in sommige gevallen een weg die al op heel jonge leeftijd wordt uitgestippeld.

In de aflevering "Mijn lichaam, mijn tempel" gaat het over het lichaam als het ultieme instrument van een topsporter. Het is de sleutel tot optimaal presteren. Hoe houden atleten hun lichaam in topvorm? En is de relatie van een atlete met haar lichaam altijd uitsluitend positief? Zonder taboes praten de 7 topsporters over wat sport met hun lichaam doet en welke fysieke factoren hun prestaties beïnvloeden, zoals menstruatie bijvoorbeeld, een thema dat in de interviews niet uit de weg is gegaan.

In "Mijn coaches, mijn team" wordt duidelijk dat een sporter dan wel alleen (of met ploegmaats) in de arena staat, in de voorbereiding is er een heel team dat hen in een optimale positie moet brengen om te presteren.



De omkadering van een sporter bestaat uit coaches en specialisten, maar ook de ouders en omgeving spelen vaak een bepalende rol. Opvallend is wel dat de omkadering ook in vrouwensport nog altijd hoofdzakelijk uit mannen bestaat.



"Mijn wereld, mijn thuis" handelt over de internationale reikwijdte van topsport. In sommige sporten kan je nooit de top bereiken als je in eigen land blijft. En hoewel de wereld rondreizen voor je sport een idyllisch leven lijkt, offer je er als atleet ook veel mee op.



Relaties onderhouden is niet evident, een eventuele kinderwens wordt vaak uitgesteld en in het nomadenleven van een topsporter loert de eenzaamheid om de hoek.

Afsluiten doen Van Gucht en co. met "Mijn helden, mijn status". Topsporters zijn voorbeelden en heldinnen voor de jeugd. Maar het is voor een sporter ook wennen aan een leven in de spotlights. Zo zijn online haatreacties voor sommige atleten haast dagelijkse kost. Anderen gebruiken hun status als publiek figuur dan weer om onrechtvaardigheid aan te klagen en dingen ten goede te veranderen.





In deze aflevering praten de sporters over wie hun voorbeelden waren en hoe zij

een voorbeeld proberen te zijn voor de volgende generatie(s).





De camera draait bij trainingen en wedstrijden in binnen- en buitenland, maar ook in het privéleven en op school.