William Boeva enorm verrast door omvang WK Counter-strike in Antwerpen: "Sfeer was uitzinnig"

Een tot de nok gevuld Sportpaleis zag gisteren hoe Faze Clan het in de finale van de PGL Antwerp Major (te beschouwen als een officieus WK) haalde van uittredend kampioen NAVI. Meteen het einde van een indrukwekkend vierdaags E-sports-festijn.



"Ik was ook enorm onder de indruk", vertelt William Boeva die zelf ook voor het eerst bij een "Major" aanwezig was. "Vooral de omvang van zo'n toernooi heeft me enorm verrast. Ik heb de vorige Majors ook wel online gevolgd, dus wist ik min of meer wat ik kon verwachten. Toch had ik niet verwacht dat de sfeer zo uitzinnig zou zijn. "

Het evenement was duidelijk een succes. Wat mag/moet de toekomst brengen voor E-Sports in België?



"Het was meteen een heel grote stap in de juiste richting. De stad Antwerpen en de Belgische media hebben het evenement heel goed onder de aandacht gebracht en het publiek was ook top."

"Het feit dat het Sportpaleis uitverkocht was, duidt toch op het feit dat er veel interesse was en dat dit wel voor herhaling vatbaar kan zijn. Dit weekend heeft duidelijk gemaakt dat een E-sports-evenement van dit kaliber mogelijk is in ons land."