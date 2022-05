4 redenen om naar slotspeeldag te kijken: van veelbesproken erehaag tot blik op de toekomst

Afscheid van smaakmakers en coaches

Geniet ervan nu het nog kan. De slotspeeldag is voor veel spelers en trainers ook een "Last Dance". Bij de coaches is dat al sowieso het geval voor Alfred Schreuder (Club Brugge) en Wouter Vranchen (KV Mechelen).

Krijgt Club een erehaag?

Kampioenenfeestje in Jan Breydel. Club Brugge viert de titel zondag met een galamatch tegen grote rivaal Anderlecht. Kan blauw-zwart, ondanks een partytrip naar het Spaanse Marbella, nog iets laten zien?

Het is overigens uitkijken hoe Anderlecht de kampioen huldigt. De voorbije dagen was er namelijk heel wat te doen over een mogelijke erehaag. De supporters van paars-wit zijn allerminst voorstander: deze week hing er een veelzeggend spandoek "Geen erehaag in Brugge". Vincent Kompany liet eerder weten "alleen te doen wat de fans willen".