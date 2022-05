BEKIJK: Topschutter Emma Meesseman stuwt Chicago Sky naar winst

Voor 6.500 toeschouwers in het Target Center in Minneapolis speelde Meesseman meer dan een hoofdrol bij de bezoekers. Ze stond ruim 32 minuten op het veld, goed voor 17 punten, eentje meer dan teamgenote Courtney Vandersloot, 7 rebounds, 7 steals en 2 assists.



Bij de thuisploeg eindigde de Servische Nikolina Milic met 18 punten achter haar naam.



Chicago Sky speelde nog zonder Julie Allemand, die met Lyon aan de slag is in de Franse play-offs, Ann Wauters zat als assistente op de bank.



De titelverdediger in de WNBA speelt zijn volgende wedstrijd komende woensdag bij Seattle Storm.



Quarters: 18-21, 20-26, 18-17, 22-18.