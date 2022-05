BEKIJK: Emma Meesseman en Chicago Sky behalen eerste seizoenszege

Chicago Sky nam de wedstrijd van het begin in handen en liet de voorsprong op geen enkel moment uit handen glippen. Aan de rust stond het al 17-36 voor.

Emma Meesseman was in de Wintrust Arena in Chicago, waar bijna 5.000 fans opdaagden, goed voor 10 punten, 6 rebounds, 4 assists en 1 steal. Ze stond net geen 25 minuten op het terrein. Teamgenote Dana Evans werd met 15 punten topschutter.

Chicago, nog altijd zonder Julie Allemand, die in Frankrijk nog actief is, en met Ann Wauters als assistente op de bank, staat nu voor drie uitwedstrijden. Zaterdag treffen ze Minnesota Lynx, daarna wachten Seattle Storm en Washington Mystics, de ex-ploeg van Meesseman.

Quarters: 9-16, 8-20, 15-19, 18-28.