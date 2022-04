Na het fonkelende debuut: "Emma Meesseman tilt onze ploeg naar een heel ander niveau"

Het was een vertimmerd Chicago dat maandag aan de opworp verscheen voor de eerste oefenpartij van het seizoen. Geen Kahleah Copper, de Finals MVP van vorig seizoen, geen Candace Parker en ook Courtney Vandersloot en Allie Quigley - allemaal sleutelpionnen in de kampioenenploeg van vorig jaar - speelden (nog) niet mee.



Debutante Emma Meesseman nam haar nieuwe ploeg dan maar op sleeptouw en imponeerde meteen, met 24 punten, 5 rebounds, 5 assists en 2 steals. Spelverdeelster Vandersloot, ook ploegmakker van Meesseman bij Jekaterinenburg, keek goedkeurend toe vanaf de bank.



"Emma tilt onze ploeg naar een heel ander niveau", vertelt Vandersloot aan de Chicago Sun Times. "Je kunt haar overal inpassen."



"Het zal uiteraard nog wat wennen worden om samen te spelen met Candace Parker, Kahleah Copper of Azura Stevens. We hebben onze kern kunnen behouden en daar is nu nog een superspeelster bijgekomen met Emma. Ik verwacht dat we geweldig basketbal zullen spelen dit seizoen."