Emma Meesseman tekent present voor eerste dag bij Chicago Sky: "De juiste keuze"

Chicago kleurt komend WNBA-seizoen Belgisch, met Emma Meesseman en Julie Allemand op het veld en Ann Wauters langs de lijn als assistent-coach. Allemand vertoeft nog in Frankrijk, waar het seizoen nog aan de gang is, maar Meesseman en Wauters tekenden wel present op de eerste training van Chicago Sky.



Voor Meesseman een nieuw avontuur na 6 seizoenen bij Washington, al komt ze bij haar nieuwe werkgever heel wat bekende gezichten tegen. Met onder Courtney Vandersloot en Allie Quigley speelde ze tot voor kort nog samen bij Jekaterinenburg, waar ook coach James Wade nog een poos aan de slag was als assistent.

"Ik hou niet van veranderingen, dus het was een moeilijke beslissing, maar naar Chicago komen was wel de juiste keuze", vertelt Meesseman in de Chicago Sun Times.

"Ik ben op een punt gekomen in mijn carrière dat ik moet leren om te genieten van veranderingen. Toen ik me verdiepte in Chicago Sky en leerde hoe dit een familiale club is, wist ik dat we bij elkaar zouden passen."



Chicago is de grote favoriet om ook dit jaar de titel te pakken in de WNBA. Het nieuwe seizoen gaat van start op 13 mei.