The Sky is the limit: ook Emma Meesseman maakt toptransfer naar WNBA-kampioen Chicago

Emma Meesseman was na het aflopen van haar contract bij Washington een zogenoemde "free agent", een vrije speelster. Meesseman had de clubs dus voor het uitkiezen, want reken maar dat de voltallige WNBA ervan droomde om onze landgenote binnen te halen.



Meesseman, in 2019 nog verkozen tot Beste Speelster in de WNBA-finale, heeft er nu voor gekozen om na 7 jaar bij Washington nieuwe oorden op te zoeken. Ze speelt komend seizoen bij Chicago Sky, vorig jaar de kampioen in de WNBA. Die overgang hing al enkele weken in de lucht, maar is nu officieel.



Meesseman wordt zo al de 3e Belgische bij Chicago. De club strikte eerder al spelverdeelster Julie Allemand en heeft ook Ann Wauters als assistent-coach.



Sky-coach James Wade is voor Meesseman ook geen onbekende. Hij was enkele jaren geleden één seizoen assistent-coach bij Jekaterinenburg, de Russische club van Meesseman.