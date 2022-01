Ann Wauters wordt assistent-coach bij regerend WNBA-kampioen Chicago

Dat een WNBA-ploeg komt aankloppen bij Ann Wauters is op zich geen grote verrassing. Wauters hing na de Olympische Spelen haar basketbalschoenen aan de haak en het stond in de sterren geschreven dat ze actief zou blijven in haar geliefde sport. Bovendien geniet Wauters nog altijd ontzettend veel respect in het wereldje, na een fantastische carrière waarin ze op haar piek een van de beste centerspeelsters ter wereld was. De WNBA is ook geen onbekend terrein voor Wauters, die 22 jaar geleden als nummer 1 gekozen werd in de draft. Wauters verdedigde in de WNBA de kleuren van Cleveland, New York, San Antonio, Seattle en Los Angeles.

Veel vertrouwde gezichten

Wauters in Sporza Thuismatch: "Buitenland vraagt veel investering in combinatie met familieleven"

In Sporza Thuismatch wilde Ruben Van Gucht onlangs nog weten of Ann Wauters geen ambitie had om bondscoach te worden van de Belgian Cats. Die boot hield ze toen met de glimlach af.



"Ik sluit die deur zeker niet. Ik denk dat het heel tof is om te doen, maar tegelijk is het misschien goed om nu even afstand te nemen. Ik zou het niet gemakkelijk gevonden hebben om meteen deel uit te maken van de staf", luidde het.



"Ze hebben het me ook niet gevraagd, maar dat had ik wel verwacht. Daar ben ik zeker niet ontgoocheld in. De Franse coach heeft zijn ideeën. Laat hem er maar op inspelen."



Een buitenlandse piste leek op dat moment nog niet aan de orde voor Wauters. "Dat vraagt veel investering in combinatie met je familieleven. Daar heb ik vraagtekens bij."



Die vraagtekens lijken nu dus weg. Daar speelt het feit dat het WNBA-seizoen zich hoofdzakelijk afspeelt tijdens de zomermaanden wellicht een grote rol in. Zo kan het gezin van Wauters de zomer toch samen doorbrengen in de VS.