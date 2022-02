Allemand gelukkig met toptransfer naar Chicago: "Hopelijk komt Meesseman ook"

Donderdag werd het nieuws officieel bevestigd dat Julie Allemand naar de regerende kampioen in de WNBA trekt, Chicago Sky. In Chicago komt ze ex-ploegmate Ann Wauters tegen, die er assistent-coach is.

Vlak voor de afreis naar de VS, waar de Belgian Cats beginnen aan hun WK-kwalificatie, reageerde Allemand voor onze camera op haar transfer. "Het is super voor mij, ik ben heel enthousiast", klonk het.

"Het is een nieuw hoofdstuk voor mij. Ann (Wauters, red.) zit al in Chicago, dus het is voor mij een beetje thuiskomen. Ik ken de coach ook en hij zal me veel bijbrengen. Voor mij is dit echt top. Vorig jaar werd Chicago kampioen en ook nu hebben ze nieuwe ambities."

Kwam Allemands transfer er dankzij Wauters? "Neen, maar dat speelde natuurlijk wel een rol. Het doet altijd plezier als je weet dat iemand die je goed kent daar is. Het is niet gemakkelijk voor Europese speelsters om in de Amerikaanse competitie te spelen, al heb ik die ervaring wel al gehad."