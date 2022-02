Chicago wordt een Belgische enclave: ook Julie Allemand trekt naar WNBA-kampioen

Julie Allemand heeft tot nog toe één WNBA-seizoen op de teller. In haar debuutjaar 2020 maakte ze indruk bij Indiana. De Belgische spelverdeelster was gemiddeld goed voor 5,8 assists per wedstrijd, enkel Courtney Vandersloot deed beter met 10 stuks per wedstrijd. Allemand werd dat jaar ook verkozen in het team van beste nieuwkomers in de WNBA.



Maar in het nieuwe seizoen zien we Allemand dus niet meer terug bij Indiana, wel bij Chicago. De Belgian Cat is betrokken in een ruil tussen Chicago, Indiana en Phoenix. Bij de regerende WNBA-kampioen komt ze met assistent-coach Ann Wauters een bekend gezicht tegen.



Mogelijk moet Allemand bij Chicago de vervangster worden van Courtney Vandersloot. De spelverdeelster speelde vorig seizoen een cruciale rol in de titel van de Sky, maar was volgens Amerikaanse media niet gelukkig met haar nieuwe contractvoorstel. Ook scherpschutter Allie Quigley, de partner van Vandersloot, heeft nog niet bijgetekend.



Insiders menen overigens dat ook Emma Meesseman volgend seizoen bij Chicago zal spelen. Ann Wauters bekende vorige week in De Afspraak dat ze Meesseman maar wat graag binnen wil halen, maar Chicago heeft de komst van de beste Belgische speelster nog niet officieel bekendgemaakt.