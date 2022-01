Ann Wauters: "Ben heel hard aan het proberen om Emma Meesseman naar Chicago te halen"

Emma Meesseman heeft er tot nu toe 7 WNBA-seizoenen opzitten bij de Washington Mystics, waarmee ze in 2019 kampioen werd. Maar Meesseman is nu een vrije speelster en kan zo bij eender welke club tekenen in de WNBA.



Ann Wauters, die binnenkort aan haar nieuwe job begint bij Chicago Sky, maakt er geen geheim van dat ze Meesseman maar wat graag naar haar ploeg wil lokken.



"Ik ben dat ongelooflijk hard aan het proberen", geeft Wauters toe in De Afspraak. "Maar welke ploeg doet dat niet? Er zijn 12 ploegen in de WNBA en ik denk dat die alle 12 Emma haar telefoon bestoken."



"Ik denk dat we eigenlijk wel een goeie kans maken, omdat zij bij Jekaterinenburg ook samenspeelt met Courtney Vandersloot, de beste point guard van de WNBA én met Vandersloots vrouw, Allie Quigley, een ongelooflijke goeie shotter. Misschien kunnen we daarop dus ook wel wat rekenen."



"Ik weet wel dat Emma heel honkvast is en loyaal naar Washington toe, maar ik wil positief zijn en ik denk dat we 50 procent kans hebben om haar naar Chicago te halen. De onderhandelingen zijn nu volop aan de gang in de WNBA, vanaf 1 februari mogen er officieel contracten ondertekend worden."