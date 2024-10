LIVESTREAM (om 15u): Wie schrijft eerste klassementscross in Ruddervoorde op zijn naam?

Eerste klassementscross

Met de cross in Ruddervoorde wordt het eerste klassement in het veldrijden aangesneden. De veldrit in Sint-Godelieve Ruddervoorde is toe aan zijn 37e editie en is dit seizoen de eerste manche van in totaal acht wedstrijden in het Superprestigeklassement.



Het domein Pyfferoen vormt nog steeds het strijdtoneel. De omloop is 2,5 kilometer lang en wordt gekenmerkt door een vijf meter hoge heuvel, een berg met 24 treden, de passage over een sloot en een zandstrook van zowat 60 meter lang.