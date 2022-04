Emma Meesseman en Ann Wauters bereiden zich voor op nieuw WNBA-seizoen: "Ann is voor mij nog steeds een ploeggenoot"

Julie Allemand werkt momenteel nog haar reguliere seizoen af bij Lyon, maar Ann Wauters en Emma Meesseman zijn zich al volop aan het klaarstomen voor een nieuw WNBA-seizoen.

Voor Wauters en Meesseman is hun nieuwe relatie allesbehalve een aanpassing gebleken.

"Het is eigenlijk helemaal niet raar geweest", aldus Wauters. “Het is echt cool om hier in een andere soort rol te zijn. Ik observeer en leer veel. De nieuwe relatie tussen mij en Emma verloopt ook vlot. Ik ken haar zo goed, dus die connectie is er vanzelf."

"Ik zal Ann waarschijnlijk nooit "coach" noemen", vertelt Meesseman. "Ze is voor mij nog steeds een ploeggenoot. Het voelt net aan alsof we bij de nationale ploeg zitten."