Philip Mestdagh over WNBA: "Chicago Sky was al sterk en nu komt Meesseman daar nog bij"

Komend weekend begint het nieuwe seizoen in de WNBA. De Belgische basketbalfans kijken vooral uit naar de prestaties van Chicago Sky. De titelverdediger heeft met Emma Meesseman en Julie Allemand twee Belgen in de ploeg en Ann Wauters is er assistent-coach. "Het leuke aan de WNBA is dat er geen slechte ploegen zijn", blikt ex-bondscoach Philip Mestdagh vooruit.

De vraag voor de start van het seizoen lijkt te zijn of Chicago Sky zichzelf zal opvolgen als kampioen. "Dat is zeker hun ambitie, en terecht", vertelt Philip Mestdagh. "Ze zijn de uittredende kampioen en ze hebben hun team nog kunnen versterken. Dus dat ze favoriet zijn, is niet meer dan logisch. Al zal het niet eenvoudig zijn, want alle teams zijn extra gemotiveerd om de kampioen te kloppen." In vergelijking met vorig seizoen kan het team nu ook rekenen op Emma Meesseman. Hadden ze zo'n speelster nog nodig? "Wie kan er Meesseman niet gebruiken?", lacht Mestdagh. "Het was al een heel sterk roster en daar komt Emma nu nog bij. Ze hadden ook al Kahleah Copper, Candace Parker, Allie Quigley, ... Dan heb je een heel mooi team om mee aan de competitie te beginnen." "Meesseman kent de competitie door en door en haar talent en ervaring zal Chicago Sky nog sterker maken."

Meesseman kent de competitie door en door en haar talent en ervaring zal Chicago Sky nog sterker maken.

Julie Allemand zal aansluiten na het einde van de Franse competitie en zal wellicht eerder als wisselspeelster ingezet worden. "Ze zal wat minder minuten maken. Courtney Vandersloot heeft al heel wat bewezen. Het zal een mooi duo zijn. Julie zal wel de nodige minuten maken en ook haar inbreng hebben."

Ook Ann Wauters is er sinds dit seizoen aan de slag. Is Chicago Sky een goeie ploeg om door te groeien als coach? "Dat is moeilijk om te zeggen van hieruit. Het is een kans in het leven die langskomt en die je moet grijpen. Ze komt anders misschien nooit meer. Het is een topteam. Ik ben blij voor Ann dat ze die kans krijgt en ik hoop dat ze zich zal kunnen bewijzen."



(lees voort onder IG-post)

"Chicago Sky heeft meerdere speelsters die het verschil kunnen maken"