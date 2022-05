Op bezoek bij Ann Wauters en Emma Meesseman in Chicago: "Een vertrouwd gevoel"

Door haar vroegtijdige vertrek bij Jekaterinenburg heeft Emma Meesseman nog eens de voorbereiding kunnen meemaken in de WNBA. "Ik ben daarvoor zelfs een maand thuis geweest, dat gebeurt zelden", vertelt Meesseman, die na jaren bij Washington nu in een nieuwe omgeving terechtgekomen is.



"Ik hou niet zo van verandering. In Washington en Jekaterinenburg voel ik me thuis, maar deze verandering gaat van mij wel een betere speelster maken", meent Meesseman.



"Het is een andere cultuur, maar anderzijds ook niet. Ik ken de speelsters en de staf en ik weet hoe ze spelen. De stad Chicago is natuurlijk helemaal anders dan Washington, maar het is zeker geen grote cultuurshock."

Chicago won vorig seizoen de titel en lijkt met de komst van Emma Meesseman nog sterker geworden. "Of we opnieuw kampioen zullen worden? Dat is moeilijk te zeggen. Op dit moment zijn we nog niet compleet. We zullen nog moeten opbouwen. Het komt erop aan om top te zijn tegen de play-offs."



"Iedere ploeg is versterkt, wij ook. We zullen zien. Ik weet wat ik hier kan brengen als speelster en het is aan mij om dat ook te doen op het veld. Ik wil de ploeg beter doen spelen. Het team dat het beste samen speelt, is al vaak de winnaar gebleken."



Hoe is het om te spelen in een ploeg met Ann Wauters als assistent-coach? "Dat is een bekend gevoel. Onze relatie is nog hetzelfde. Het is leuk dat ik met haar ook eens over iets anders dan basketbal kan praten. Wij kennen en vertrouwen elkaar."

Wauters: "Heb al veel geleerd in een paar weken"

Ook Ann Wauters voelt zich als een vis in het water bij Chicago, met Emma Meesseman in het team en coach James Wade die ze al jarenlang kent. "Emma en ik begrijpen elkaar met één blik. Die vertrouwdheid is wel belangrijk om je snel thuis te voelen, ook voor mij", bekent Wauters, die afscheid nam als speelster na de Olympische Spelen.



"Ik ben maandenlang niet naar basketbal gaan kijken. Die break had ik misschien wel nodig. Maar toen deze kans kwam, voelde ik het vuur branden. De liefde voor het spelletje is er nog steeds. Het is belangrijk om die passie te voelen."



Voor de gewezen Belgian Cat is het haar eerste avontuur als assistent-coach. "Het is een nieuwe uitdaging. Ik heb het gevoel dat ik al veel geleerd heb in die paar weken. Ik kijk er echt wel naar uit."

"Ik heb voor één seizoen getekend. We zullen zien hoe het verloopt, ook voor het gezinsleven. Als ik hier mijn draai vind, wil ik dit echt wel opbouwen. Ik ga deze kans met twee handen grijpen, daarna zien we wel. Ik doe alles stap voor stap en focus me nu op dit seizoen."



Het palmares Ann Wauters als speelster is indrukwekkend, maar weet de jonge garde nog wie Wauters is? "Dat respect is er wel, ja. Maar soms is het ook niet slecht dat ze niet goed weten wie je bent. Ik vind het ook wel goed dat de jongeren mij niet echt kennen", lacht ze. Ook Wauters blijft voorzichtig over de ambities. "Uiteraard willen we graag opnieuw kampioen worden, maar de WNBA is heel onvoorspelbaar. Er komen veel teams in aanmerking. We beginnen natuurlijk niet vanaf nul. We zijn de kampioen en daar is Emma nog bijgekomen. Aan de automatismen moeten we nog werken, maar ik heb er wel vertrouwen in."

Ann Wauters

Coach James Wade: "Emma is top 3 in de wereld"

Coach James Wade is maar wat blij met Ann Wauters als assistent. "Ik wilde al zo lang met haar samenwerken, maar ze speelde nog altijd. Ik heb het lang geprobeerd en nu heeft ze eindelijk ja gezegd", vertelt Wade.



Hij en Wauters kennen elkaar al lang. "Sinds haar periode bij Valenciennes, toen Ann nog heel jong was en mijn vrouw met haar in het team speelde. Later ook nog in Rusland. We zijn dus al lang close met elkaar."



"Ik heb Ann altijd geapprecieerd om haar talent en haar "basketball mind". Ze is een geboren winnaar en heeft ervaring die veel jonge speelsters graag zouden hebben. Daarvan kunnen wij profiteren."



Wade is uiteraard ook in zijn nopjes met de komst van Emma Meesseman. "Ik zag haar al spelen op haar 19e. In de draft hebben we toen net naast haar gegrepen. Later heb ik 3 jaar met Emma gewerkt in Rusland. We hebben een goeie band. Ze kent mij en ook de speelsters. Het voelt vertrouwd voor haar."



De coach is vol lof over de Belgian Cat. "Ze leest het spelletje zo goed en ze maakt de hele ploeg beter. Bovendien staat ze er altijd op de belangrijke momenten, dat heeft ze al bewezen."



"Als je de kans hebt om zo'n speelster binnen te halen, mag je die niet laten liggen. Emma is top 3 in de wereld en ik denk dat we de andere twee ook in onze ploeg hebben", grijnst Wade.

James Wade

"Alles wordt makkelijker wanneer je met Emma speelt"

Dat Emma Meesseman zich snel aangepast heeft in Chicago heeft onder meer te maken met de aanwezigheid van Courtney Vandersloot en Allie Quigley. Meesseman kent het basketbalkoppel door en door van bij Jekaterinenburg. Vandersloot is blij dat ze nu ook in de VS kan samenspelen met onze landgenote.

"Ik heb er heel veel zin in. Onze speelstijlen passen goed bij elkaar, ik wou hier heel graag met haar spelen. Emma is een van de beste speelsters ter wereld. Haar komst maak van ons een heel sterk team", zegt Vandersloot.



"Ik beschouw Emma als een vriendin. We zijn heel close geworden in die 4 jaar in Rusland. Haar grootste kwaliteit? Haar winnaarsmentaliteit. Bovendien is ze altijd heel kalm en gecontroleerd."

Ook Vandersloots vrouw Allie Quigley is dolblij met de komst van Meesseman. "Ze is een van de beste speelsters ter wereld. Ze speelt basketbal zoals het hoort. Alles wordt makkelijker wanneer je met Emma speelt en ze neemt altijd de juiste beslissingen", weet Quigley.



"Het is leuk om te kunnen samenspelen met vrienden. We kennen elkaar goed, op en naast het veld. Het voelt nu een beetje als Rusland, maar dan in Chicago (lacht)."