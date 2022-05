Emma Meesseman en Ann Wauters verliezen eerste wedstrijd WNBA-seizoen

Op de eerste dag van het nieuwe seizoen in de vrouwencompetitie stonden vier wedstrijden op het programma. Chicago Sky, de ploeg van Emma Meesseman, Julie Allemand en Ann Wauters, ontvingen Los Angeles Sparks.

Meesseman, die na de Russische inval in Oekraïne mocht vertrekken bij haar Russische club Jekaterinenburg, speelde vrijdag haar eerste wedstrijd voor haar nieuwe club, Chicago. Helaas voor Meesseman kon ze haar debuut geen extra glans geven met een zege.

In 35 minuten was de Belgian Cat goed voor 12 punten, 8 rebounds en 5 assists. Met 24 punten was Dana Evans van Chicago de topschutter van de partij.



Aan de rust stond Chicago 42-39 achter. Dat werd goedgemaakt in het derde quarter, waardoor de klok stopte bij een 88-88-stand na de reguliere speeltijd. Er was een verlenging nodig en die was voor LA: 10-3

Eindstand: 98-91 (quarters: 24-25, 18-14, 24-30, 22-19, OT: 10-3).

Werk aan de winkel dus voor assistent-coach Ann Wauters. Julie Allemand speelde nog niet mee. Zij is nog in Frankrijk, waar ze met Lyon in de play-offs speelt.