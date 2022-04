NBA: Memphis telt Minnesota uit, topschutter Joel Embiid heeft gebroken oogkas

De 6e wedstrijd tussen de Timberwolves en de Grizzlies werd gespeeld in Minnesota en de thuisploeg leek lange tijd op weg om een beslissende 7e match af te dwingen. Bij het ingaan van het 4e quarter hadden de Wolves nog een voorsprong van 10 punten. Maar Memphis had in deze serie al getoond dat het over veel veerkracht beschikt, terwijl Minnesota al verschillende keren een ruime bonus te grabbel gegooid had. Dat scenario voltrok zich opnieuw in het slotkwart, waarin de bezoekers op en over de Timberwolves gingen: 106-114. Grizzlies-ster Ja Morant scoorde "slechts" 17 punten, maar deelde wel 11 assists uit en plukte ook 8 rebounds. Vooral Desmond Bane en Dillon Brooks (allebei 23 punten) maakten het verschil voor Memphis, dat het nu mag opnemen tegen de Golden State Warriors.

Nog een blessure voor Joel Embiid

In de Eastern Conference heeft Philadelphia slecht nieuws gekregen over center Joel Embiid, want na onderzoek is gebleken dat de topschutter van de 76ers zijn oogkas gebroken heeft in de laatste wedstrijd tegen Toronto. Embiid sukkelde ook al met een duimblessure.



Het is voorlopig niet duidelijk of en hoe lang deze nieuwe blessure Embiid aan de kant zal houden. In 2018 had de Kameroener al eens een gelijkaardig letsel. Toen ging hij onder het mes en was hij 3 weken out, daarna speelde hij een poos met een beschermend masker.



Philadelphia moet het in de 2e ronde van de play-offs opnemen tegen Miami. Zonder Embiid, de topschutter van het reguliere seizoen in de NBA, lijken de Sixers op papier kansloos.