Phoenix verliest opnieuw van New Orleans, Warriors zijn nog niet klaar met Denver

De Phoenix Suns waren met voorsprong het beste team in het reguliere seizoen, maar de play-offs zijn andere koek, zeker zonder hun geblesseerde topschutter Devin Booker.



De shooting guard ligt in de lappenmand met een hamstringblessure en zonder Booker verloren de Suns voor de 2e keer in 4 wedstrijden van New Orleans: 118-103.



Bij de Pelicans was Brandon Ingram de uitblinker met 30 punten. Ook de Litouwer Jonas Valanciunas acteerde beresterk, met 26 punten en 15 rebounds. Suns-guard Chris Paul, die de vorige match nog beslissend was, bleef nu steken op 4 puntjes.