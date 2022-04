De race naar de titel is ingezet: Roeselare boekt eenvoudige zege tegen Menen

David tegen Goliath. Zo werd het duel tussen topfavoriet Roeselare en underdog Menen vooraf aangekondigd. Toch was Menen niet van plan om zich zomaar neer te leggen bij een tweede opeenvolgende titel voor Roeselare.

Het leek niet meteen last te hebben van titelstress in de openingsfase. Integendeel, het hield lange tijd goed stand tegen topfavoriet Roeselare.

Daarna herstelde Roeselare de orde en bouwde het al snel een puntenkloof uit. Menen legde zich daar niet zomaar bij neer en vocht terug. Met succes want het kwam terug tot 16-16.

Uiteindelijk moest het toch buigen voor de titelverdediger. Roeselare won de eerste set met 25-22.

In de tweede set ging Roeselare verder op het elan. Het nam meteen de bovenhand, Menen was machteloos. De underdog moest dan ook het onderspit delven in de strijd tegen de topfavoriet: 25-20.

Hetzelfde spelbeeld zette zich verder in set nummer drie. Een efficiënt Roeselare sprokkelde meteen een puntenkloof bij mekaar. Menen was niet bij machte om de verdediging uit verband te spelen.

De 25-16 eindstand in de derde set bezorgde Roeselare een eerste succesje in de race naar de titel. Menen krijgt volgende week de kans om te tonen of het deze mentale klap te boven kan komen.