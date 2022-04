Menen wint inhaalduel tegen Aalst en klimt naar plek 2: "Ben een tevreden kapitein"

"Het was een match met ups en downs", vertelt Jelle Sinnesael, de kapitein van Menen. "We begonnen heel goed, maar we konden het niet echt doortrekken in de tweede set. In set 3 en 4 ging het weer beter. Laat ons zeggen dat het een degelijke match was."

Nu volgt voor Menen weer een match tegen Aalst, vrijdag al. Bij winst zet het Maaseik al op 5 punten. "Wij moeten nog naar Maaseik en spelen ook thuis nog tegen Roeselare", waarschuwt Sinnesael. "Maar ik hoop dat Roeselare 3-0 of 3-1 wint van Maaseik vrijdag en wij ons werk doen. Dan hebben we het in eigen handen."

Maaseik-Menen op 20 april zou dan de sleutelmatch worden. "Dit seizoen hebben we ze al twee keer geklopt en een keer nipt verloren. Dus Maaseik ligt ons wel dit jaar."

Het gaat sportief dus goed bij Menen en dat terwijl de ploeg enkele maanden geleden op de rand van (de financiële) afgrond stond. "Ja, het was bijna gedaan met Menen. Ik ben heel blij dat die perikelen overwonnen zijn. En normaal zou ook het budget voor volgend seizoen in orde zijn."

"We hebben heel veel kwaliteiten in onze ploeg. De sterkte van Menen is om als ploeg te presteren. Iedereen draagt zijn steentje bij. Ik ben een tevreden kapitein."