Pierre Vandeputte wordt weer voorzitter van volleybalclub Menen: "Veel goesting"

Menen krijgt volgend seizoen een nieuw bestuursorgaan en zowel de vzw als het dagelijks bestuur krijgen versterking. Vandeputte, de managing director van Galloo, zal als voorzitter worden bijgestaan door Peggy Clerick als penningmeester en Benoit Deny als secretaris.



"Ik heb er heel veel goesting in", verklaarde Vandeputte zijn terugkeer. "Het Menense volleybal is een prachtig project dat me altijd nauw aan het hart is blijven liggen en dat ook zonder mij schitterende resultaten heeft behaald."



"Toen het bestuur besliste om te stoppen op het hoogste niveau, ben ik grondig beginnen nadenken om me weer te engageren binnen de club. Dat zal ik nu dus doen als voorzitter."



"Ik heb het volste vertrouwen in het huidige team en het sportieve en dagelijkse beleid blijft dan ook in hun handen. We gaan op dat vlak voor continuïteit."



"Vanuit mijn nieuwe rol zal ik wel optreden als gezicht van de club en op basis van mijn relaties het financiële draagvlak van de club verder uitbouwen. De komende weken zal ik dan ook heel wat gesprekken met nieuwe potentiële partners voeren."