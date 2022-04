Menen staat voor "mission impossible" tegen Roeselare: "Maar ook de titelfinale halen, leek onmogelijk"

“Ik denk dat het een enorme brandstof was om de eerste matchen af te werken”, gaat hij voort. “Zo hebben we ook deze titelfinale kunnen afdwingen."

“Toen het nieuws bekend werd dat de club opgedoekt zou worden, hebben we onderling beslist dat we er tot het einde van het seizoen voluit gingen voor gaan om een mooie prestatie neer te zetten”, vertelt kapitein Jelle Sinnesael.

Voor Menen was dit seizoen een heuse rollercoaster. De club was deze winter door geldgebrek ten dode opgeschreven. Tot er plots toch met "nieuwe" voorzitter Pierre Vandeputte toch een oplossing kwam en zo de financiële toekomst van de club toch was verzekerd.

“Het is een unieke prestatie, maar vanaf vandaag draaien we de knop om, om een goede prestatie neer te zetten tegen Roeselare.”

Het leek erop dat we weer zouden afstevenen op een titelfinale tussen Roeselare en Maaseik, maar Menen had daar andere gedachten over. “We hebben onze kwalificatie met heel de ploeg goed gevierd, dat mocht wel eens”, vertelt coach Frank Depestele.

"Toch een positief gevoel voor deze finale"

Nu wachten de duels met Roeselare. Wie drie keer wint, is kampioen. Dat is op papier een nagenoeg onmogelijke opdracht voor Menen. Zeker omdat alle matchen in Roeselare gespeeld worden, omdat de zaal van Menen werd afgekeurd.

“Ik speel al 14 seizoenen voor Menen en in die periode heb ik nog maar 2 keer gewonnen in Roeselare”, zegt Sinnesael. "Nu zullen we op korte tijd 3 keer moeten winnen in Roeselare!"

“Dat lijkt een onmogelijke opdracht, maar het leek onmogelijk dat we de titelfinale zouden bereiken en daar zijn we toch maar in geslaagd."

“Er kan heel wat gebeuren zoals stress, ziekte of blessures", houdt ook Frank Depestele hoop."We kijken met een positief gevoel naar wat er nog kan gebeuren."

“Ik denk dat er veel mogelijk is, maar we moeten een degelijk niveau halen. Anders zal het erg moeilijk worden."