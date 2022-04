Vraag van de dag: mag je (zonder fiets) over de finish lopen in een koers?

Zo liep Chris Froome ooit de Mont Ventoux op in de Tour - iconische beelden die Eurosport maar al te graag herhaalt tijdens reclames. In principe illegaal dus. Alleen kwam de Brit er toen onderuit door te verkondigen dat hij zich onveilig voelde tussen het publiek en wat verderop achter de dranghekken wilde geraken.

De letter van de wet zegt dat een renner in koers altijd zijn fiets moet aanraken. Uiteraard mag er een wissel gebeuren bij pech, maar lopen mag niet - en is in 99,99% van de gevallen natuurlijk evenmin interessant.

En dus moet een renner ook over de finish komen terwijl hij zijn fiets aanraakt. Met de tweewieler in de hand kan dus zeker. Het eerste punt van het voorwiel wordt als referentie genomen - en dus niet het eerste lichaamsdeel zoals in de atletiek.

In het verleden waren er al vreemde aankomsten waarbij renners over de finish gleden/vielen. Denk maar aan Milaan-Sanremo in 1997. Renners die toen weg waren van hun fiets (onder wie Johan Museeuw), werden lager in het klassement gezet. Zij die in het klikpedaal zaten, kregen wel hun plaats toegekend.



Ook in de spekgladde 11e Giro-rit in 2007 schoven tientallen renners over de meet.