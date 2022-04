Remco Evenepoel openhartig over enorme mentale druk: “Eerste vakantie ooit met vriendin hielp enorm”

“Sinds de val in Lombardije tot het begin van het seizoen was het bijzonder lastig”, gaf Remco Evenepoel toe. “Het draaide langs alle kanten rondom mij. Uit alle hoeken kwamen er tips en commentaren - onbewust neem je die dingen mee en verander je als persoon.”

In het ploeghotel stond iedereen klaar met een glas champagne en een kippenboutje. Dát is voor mij geluk.

Het is dus allerminst zo dat de jonge Belg immuun is aan kritiek. “Maar het voornaamste voor mij is dat iedere belangrijke persoon uit mijn leven stond te wenen van geluk in Luik. En in het ploeghotel stond iedereen klaar met een glas champagne en een kippenboutje. (lacht) Dát is voor mij geluk.”

Evenepoel gaf ook aan dat hij beter heeft leren omgaan met de storm aan meningen op sociale media. “Ik heb me daar lang van afgesloten, maar nu ben ik rustiger en bekijk ik alles weer een beetje. Ik weet dat ik een goeie entourage heb die me mentaal en fysiek helpt.”

“Tijdens een week vakantie - zoals nu - doe ik zoveel mogelijk dingen die ik anders niet kan doen. Eens op restaurant gaan, een hele dag weg… In de winter ging ik voor het eerst in mijn carrière als prof zelfs op vakantie met mijn vriendin Oumi. Dat zorgde voor een compleet andere winter. Het zijn vaak die kleine dingen die het verschil maken."