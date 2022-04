US-Open kampioene Emma Raducanu breekt al na vijf maanden met haar coach

De 19-jarige Britse tennisster won vorig jaar als eerste qualifier ooit een grandslamtoernooi maar dit jaar kwam ze niet verder dan de tweede ronde in de Australian Open.

"Ik wil Torben bedanken voor zijn coaching, professionele houding en toewijding in de laatste zes maanden. Hij heeft een enorm groot hart en ik heb genoten van onze sterke band tijdens onze samenwerking", aldus Raducanu.

Ondanks de mindere periode van de Britse, leken haar laatste prestaties een stap in de juiste richting. Met onder meer opeenvolgende overwinningen op het gravel van de Grand Prix in Stuttgart en een knappe prestatie in een nederlaag tegen nummer één Iga Swiatek.

Het nieuws over het ontslag van Beltz komt dus toch enigszins onverwacht.

"Om mezelf verder te kunnen ontwikkelen als tennisster, denk ik dat het nu beter is over te schakelen op een nieuw trainingsmodel met tussentijdse ondersteuning van de LTA (Britse Tennisfederatie)", liet ze nog optekenen.