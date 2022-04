Kim Clijsters zet haar comeback stop: "Maar ik heb er geen spijt van"

Game, set and match? De comeback van Kim Clijsters (38) lijkt nu echt begraven. Op haar Instagram-pagina kondigt Clijsters aan dat ze "geen officiële toernooien meer zal spelen". "Mijn passie voor tennis zal altijd blijven", schrijft ze. "Maar familiaal is het onmogelijk om wekenlang van huis te zijn."

Op 12 september 2019 verraste Kim Clijsters vriend en vijand door haar tweede comeback aan te kondigen. Clijsters, moeder van 3 kinderen, wilde aan den lijve ondervinden of ze nog op het hoogste niveau kon meedraaien. In het voorjaar van 2020 maakte Clijsters haar rentree in Dubai, waar ze meteen verloor van Garbine Muguruza. Na enkele wedstrijden en nederlagen moest de pauzeknop al worden ingedrukt door de coronapandemie. Het virus en veelvuldige blessures maakten van de terugkeer een flop. Clijsters, die intussen was verhuisd naar de VS, gooide de handdoek niet in de ring, maar vandaag openbaarde ze dan toch dat het afscheid definitief is. (lees voort onder de foto)

"Het speelt al een tijdje door mijn hoofd"

"Het speelt al een tijdje door mijn hoofd", legt Kim Clijsters haar beslissing uit. "Ik hou er nog steeds van om tegen het balletje te meppen." "Met mijn drukke schema met de kinderen volstaan 3 à 4 dagen training per week niet om weer toernooien te spelen. Familiaal is het onmogelijk om wekenlang van huis te zijn. Dat is nu eenmaal mijn leven nu." "Spijt heb ik niet. Ik heb beslissingen over mijn carrière altijd genomen op basis van hoe ik me op dat moment voelde, niet met het oog op de lange termijn. En ik ben blij met hoe het allemaal gelopen is." "Mijn passie voor tennis zal altijd blijven. Ik heb een grote drang om iets terug te geven aan het tennis omdat de sport mij zoveel gegeven heeft. Dat wordt de volgende stap, om te zien wat ik daar kan doen."

