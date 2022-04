Pakken PSG, Bayern München en Real Madrid deze week de titel? Dit zijn de scenario's

PSG vanavond?

In Frankrijk kan de buit straks al binnen zijn voor Paris Saint-Germain. Viert het sterrenensemble vanavond voor de 10e keer de landstitel?

PSG staat 15 punten voor op eerste achtervolger Olympique Marseille. Als het wint in Angers en Marseille wint niet van Nantes, is het feest in Parijs. Een gelijkspel volstaat als Marseille verliest.

Beter doen dan de nummer 2 is dus de boodschap. En anders krijgt PSG zaterdag een nieuwe kans in eigen huis tegen Lens.