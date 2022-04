Vandenbempt: "Voor Chelsea is het misschien laatste kans op het allerhoogste niveau"

Ploeg zonder identiteit

Wie de ruim 180 minuten voetbal tussen PSG en Real zag in de 1/8e finales, weet dat het een half mirakel is dat Real Madrid in de kwartfinales staat. Zonder de reddingen van Thibaut Courtois en de goals van Karim Benzema was dat onmogelijk geweest.

Zonder Benzema brengt Real weinig in het samenspel. "Hij leidt Real naar succes. Niet alleen met doelpunten, maar ook als de man die bleef strijden en bleef druk zetten tegen PSG, ook op momenten dat de Parijzenaars bijna kat en muis speelden met Real", onthoudt Peter Vandenbempt uit de 1/8e finales.

"Tegen Barcelona hebben we gezien waar Real zonder Benzema staat (0-4-verlies). Daar zagen we dat Real zonder Benzema niet bij de Europese top hoort. Al staan ze natuurlijk wel weer in de kwartfinales."

Gevraagd naar wat dan precies maakt dat Real zijn voet niet meer kan zetten naast het huidige City, Liverpool of Bayern, komt Aster Nzeyimana uit bij zowel de spelerskern als de trainer.

"Het is een ploeg zonder duidelijke identiteit. Het middenveld is te oud. Lopen is een van de belangrijkste dingen in modern voetbal."

"Als het veld groot wordt gemaakt zoals tegen Barcelona, dan verdrinken ze. Hun enige reflex is dan terugtrekken richting eigen strafschopgebied en rekenen op Vinicius en Benzema. Is Benzema er niet bij, dan is dat een groot probleem."