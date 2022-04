Kevin De Bruyne verlost Manchester City tegen ultradefensief Atletico

KDB kroont zich tot matchwinnaar:

De Bruyne sloopt de Madrileense muur

Yannick Carrasco zat zijn laatste van 3 schorsingsdagen uit bij Atletico en dus kregen we geen duel met Kevin De Bruyne. Die begon in het Etihad Stadium aan zijn 50e Champions League-wedstrijd in het City-shirt.



City was heer en meester in de eerste helft met bijna 75 procent balbezit, maar de thuisploeg kon daar geen enkele grote doelkans uit puren. Bij Atletico was verdedigen het codewoord, de bezoekers stelden aanvallend helemaal niks voor.



Van éénrichtingsverkeer zonder concreet doelgevaar ging het naar een veelbelovend begin van de tweede helft. Een schot van Gündogan werd nog net gedevieerd door Savic en Sterling kwam een teenlengte te kort om de bal op doel te mikken.



Ook bij Atletico zat er iets meer vuur in, maar zowel Griezmann als Llorente speelde de counters slecht uit. Het gevaar bleef van City komen. Oblak hield Atletico overeind op een vrije trap van De Bruyne en Laporte liet een grote kopbalkans op een corner onbenut.



Twintig minuten voor het einde greep Pep Guardiola in met een driedubbele wissel. Foden was er ééntje van en die stond nog geen minuut op het veld toen hij De Bruyne lanceerde met een heerlijke doorsteekpass. Vanuit een scherpe hoek gaf die Oblak het nakijken: 1-0.



De ban was eindelijk gebroken voor City, de Madrileense muur gesloopt. Een reactie van Atletico bleef uit en zo zakt City volgende week woensdag met een zuinige voorsprong af naar het Wanda Metropolitano.