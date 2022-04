"Iedereen heeft het over Karim Benzema, maar zonder Thibaut Courtois was het boeken toe voor Real"

"Meer evenwicht in Madrid"

"Toch mag je niet ontkennen dat ze ook bij Real veel kwaliteit hebben rondlopen. Als ploeg waren ze misschien wat minder dan Chelsea, maar ze hebben individuen die een wedstrijd met één flits kunnen beslissen. Er was dus wel wat meer evenwicht in Madrid, met een fantastische wedstrijd tot gevolg."

De andere wedstrijd was nog spannender. "Ik wist dat Chelsea het Real moeilijk zou kunnen maken als ze hun normale niveau haalden. Dat is ook gebeurd, maar bij Chelsea zullen ze wel beseffen dat ze een kans hebben laten liggen."

Na twee thrillers van formaat zijn Real Madrid en Villarreal de eerste halvefinalisten in de Champions League. "De grootste verrassing is toch de uitschakeling van Bayern München", vindt Wesley Sonck.

"Sprookje Villarreal kan bijna niet blijven duren"

Is de neutrale voetbalfan de verliezer van de eerste CL-avond van deze week? "Neen, dat vind ik niet. Real Madrid heeft enorm veel kwaliteiten. Ze speelden tegen Chelsea met hun oudste ploeg ooit in de Champions League: 29 jaar en 293 dagen."

"Ze verdedigen fantastisch en het is toch straf om Bayern twee wedstrijden lam te leggen. Het sprookje is leuk voor hen, maar het kan bijna niet blijven duren."

Het sprookje van Villarreal blijft duren. Is het ook een mooi sprookje? "De vraag is natuurlijk hoelang dit kan blijven duren", weet ook Sonck.

"Manchester City en Liverpool staan boven de rest"

Karim Benzema is op zijn 34e beter dan ooit. Dat zag ook Wesley Sonck. "Hij was niet zo goed als vorige week, maar krijgt wel twee grote kansen en scoort één keer. Hij heeft gewoon heel veel vertrouwen op dit moment. Het is natuurlijk een spits en die maken goals als ze bij een goede ploeg spelen."

"Het komt er gewoon op neer dat hij zich fantastisch voelt, meer is dat niet."

Zijn we nu twee topfavorieten kwijt voor CL-eindwinst? "Dat was Bayern voor mij nooit", countert Sonck. "Chelsea kon je wel bij de kanshebbers rekenen, maar ik denk dat Manchester City en Liverpool net boven de rest staan."

En de Belgen? "Dat is het hem net. Iedereen spreekt over Benzema, maar Thibaut Courtois doet ook een fantastische redding op die kopbal van Kai Havertz. Als hij die niet doet, dan is het 0-4 en boeken toe voor Real. Hij speelde weer een zeer belangrijke rol", concludeert Sonck, die vandaag geen nieuwe verrassingen verwacht in de andere kwartfinales.

"Liverpool gaat zich niet meer laten verrassen en ik hoop dat ook Manchester City dat niet doet. Want als Atletico Madrid doorstoot, heb je plots twee erg verdedigende teams in de halve finales van de Champions League en dat zou wat te veel van het goede zijn."