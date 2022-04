Nog meer slecht nieuws voor Barça: Pedri mist mogelijk rest van het seizoen

Pedri begon donderdagavond in de basis tegen Frankfurt, maar werd tijdens de rust gewisseld voor Frenkie De Jong.

Barcelona heeft vroijdag gecommuniceerd dat de 19-jarige middenvelder een spier in zijn linkerdij gescheurd heeft. De club maakte niet bekend hoe lang hij is uitgeschakeld, maar volgens Spaanse media is het seizoen van Pedri vermoedelijk al voorbij.

Pedri lag eerder dit seizoen al geruime tijd in de lappenmand met hamstringblessures. Hij speelde amper twaalf wedstrijden in de Spaanse competitie.

De jonge Pedri had afgelopen zomer nauwelijks vakantie. Hij deed na een lang seizoen met Barcelona ook mee aan het EK en de Olympische Spelen met de nationale ploeg.

Barcelona staat in de competitie in Spanje op een tweede plaats, na Real Madrid. Het verschil met Real is 12 punten, maar Barcelona heeft een wedstrijd minder gespeeld. Real speelt nog zeven matchen, Barcelona acht.