Extra Time over Clasico: "Met alleen Kylian Mbappé lost Real Madrid dit kwaliteitsverschil niet op"

Dat FC Barcelona de rug aan het rechten is, dat wist iedereen voor aanvang van de Clasico.

Maar dat Barça de eeuwige rivaal uit de hoofdstad van het kastje naar de muur zou tikken, dat hadden (wellicht) weinigen verwacht.

"Vooraf stond in de Madrileense kranten dat ze dat varkentje wel zouden wassen", zegt Filip Joos over de verwachtingen in het Real-kamp.

"Het was een Champions League-ploeg tegen - ocharme - een ploeg uit de Europa League. Maar dan hadden ze toch al lang niet meer gekeken naar de wedstrijden van Barcelona."

Barça speelde met de voeten van Real en toch stond trainer Xavi bij een 0-4-tussenstand te molewieken langs de zijlijn.

Joos: "Hij was zich 25 minuten aan het opwinden. Je wint met 0-4, maar de coach die het meest boos was, was toch Xavi."

Al heerst er nu vooral euforie in Catalonië. "Gerard Piqué zei: "We are back." Eerlijk: ik heb dat gevoel ook."

"Misschien is het te snel, maar dit verschil in kwaliteit lost Real niet op door alleen Kylian Mbappé aan te trekken."