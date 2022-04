Socio's van FC Barcelona gaan akkoord met lucratief contract met Spotify

Met de deal wordt het muziekplatform Spotify de belangrijkste partner van Barcelona. Spotify zal prominent op de truitjes van de mannen- en vrouwenploeg van Barcelona komen vanaf seizoen 2022-2023, voor de komende vier jaar. Ook voor het trainingmateriaal is er een akkoord.

Ongezien voor Barcelona is dat het legendarische stadion Camp Nou vanaf volgend seizoen voor twaalf jaar als 'Spotify Camp Nou' door het leven zou gaan.

Het management van Barcelona laat niet echt in haar kaarten kijken, wat dat nu allemaal oplevert. "Dit akkoord is ongezien voor FC Barcelona", liet voorzitter Joan Laporta in ieder geval optekenen.

Volgens geruchten in de media zou de Zweedse multinational 57,5 miljoen euro en 2,5 miljoen bonus per jaar uitbetalen. Dat zou dan 240 miljoen voor de komende vier jaar kunnen worden.