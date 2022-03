Barcelona rondt eindelijk sponsordeal af en speelt straks in Spotify Camp Nou

Anfield, Old Trafford, Bernabéu... Veel stadions blijven er niet over zonder sponsornaam op de gevel. Ook Barcelona had die luxe niet meer door de grote schuldenberg die zich opstapelde in Catalonië.

Voorzitter Joan Laporta was dan ook al even op zoek naar een nieuwe geldschieter en heeft nu een deal gesloten met de Zweedse muziekprovider Spotify. Het zal de komende 4 seizoenen ongeveer 70 miljoen euro per jaar betalen om de tempel van Barcelona om te dopen tot Spotify Camp Nou.

Maar daar stopt het niet: Spotify zal de komende 4 jaar ook op het shirt prijken van de blaugrana, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Het is de 5e shirtsponsor in de geschiedenis van de club. Unicef was in 2006 de eerste, daarna volgden Qatar Foundation, Qatar Airways en Rakuten.

Het verse geld moet Barcelona helpen om uit het diepe financiële dal te kruipen. "Met deze deal zetten we een nieuwe stap vooruit in dit nieuwe tijdperk", zegt voorzitter Laporta. "Het toont ook het innovatieve karakter van de club."

De deal met Spotify heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Ferran Reverter, de voormalige CEO van Mediamarkt die werd binnengehaald om orde op zaken te stellen in Camp Nou, stapte na nog geen jaar op omdat hij een langer contract voor ogen had.