Frankfurt gunt Barcelona geen troostprijs in de Europa League

Ook al was het afgelopen weekend al met de hakken over de sloot in de competitie tegen Levante en ook al was de heenmatch op 1-1 geëindigd, in Camp Nou was Barcelona nog altijd topfavoriet.

Maar de reeks van 15 ongeslagen wedstrijden lag al na enkele minuten onder vuur, niet toevallig in een Europese thuiswedstrijd: Kostic trapte Frankfurt vanaf de stip op voorsprong.

De thuisploeg kreeg de bal daarna uiteraard cadeau (69 procent balbezit voor de rust), maar de Duitse bezoekers – aangevuurd door een bijzonder luidruchtig supportersvak –waren vlijmscherp in de omschakeling.

Na 37 minuten legde Borré de Catalaanse harten helemaal het zwijgen op: zijn kruisraket liet Ter Stegen kansloos.

Met een broodnodige voetveeg schonk de Duitse doelman zijn team net voor het uur nog een levenslijn na een nieuwe messcherpe Duitse counter, op een overhoekse knal van Kostic had hij niet veel later geen verhaal.

Een remontada zat er niet in, al begon het toch nog even te spoken toen Busquets de 1-3 in doel volleyde en Depay in een prangende en chaotische slotfase nog een penalty kon benutten na 11 minuten extra tijd.

Er werd niet meer afgetrapt, tot grote opluchting van Frankfurt, dat evenwel met een perfect plan de kwalificatie niet gestolen heeft.