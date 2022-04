Barça-coach Xavi: "Dit was geen thuiswedstrijd, uitschakeling is meer onze fout dan verdienste van Frankfurt"

Er zaten gisteren naar schatting 30.000 Duitse toeschouwers in Camp Nou voor de Europa League-wedstrijd tussen FC Barcelona en Eintracht Frankfurt. Er waren slechts 5.000 kaarten beschikbaar voor de bezoekende fans, maar via buitenlandse betaalkaarten is een veelvoud toch het stadion binnen geraakt.

Barça-coach Xavi had het daar na de uitschakeling van zijn team (2-3-nederlaag) toch wat moeilijk mee. "Het is duidelijk dat er iets misgelopen is", zegt Xavi. "Dit was geen thuiswedstrijd, eerder een finale waarbij de ene helft van het publiek voor de ene ploeg supporterde en de andere helft voor de andere ploeg."

"De club onderzoekt hoe dit is kunnen gebeuren is en zal maatregelen nemen om dit in de toekomst te vermijden. Ik had 70.000 of 80.000 "culés" verwacht. Dat die er niet waren, is een bijkomende teleurstelling."

"Maar ik wil het ook niet als excuus inroepen", richt Xavi zijn blik op de wedstrijd. "We hebben de uitschakeling aan onszelf te wijten. We hadden het balbezit, maar hebben dat niet kunnen uitbuiten. Frankfurt is fysiek erg sterk en hun vermogen om snel naar de aanval over te schakelen heb ik zelden gezien in het voetbal."

"Toch denk ik dat onze uitschakeling meer onze fout is, dan hun verdienste. We hebben gewoon te veel fouten gemaakt en moeten daarvan leren. Dit is geen ramp. Of jawel, het is wel een ramp, maar tegelijkertijd ook een etappe in een leerproces. We zijn op de goede weg en gaan op het ingeslagen pad door."