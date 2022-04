Bayern München spoelt Champions League-kater door met makkelijke zege

Na de dreun in de Champions League pakte Bayern ouderwets uit in de Bundesliga. Met 78 procent balbezit leek er maar een ploeg op het veld te staan in de eerste helft.

Na 10 minuten was het al raak. Bielefeld-speler Laursen hielp Lewandowski een handje: 0-1.

De mooiste actie van de namiddag kwam op naam van Kimmich te staan. Met een hoge en precieze bal speelde hij Gnabry uitstekend aan. 0-2 bij de rust.

In de tweede helft speelde Bielefeld-goalie Ortega een hoofdrol. Pas in de slotminuten moest hij zich een derde keer gewonnen geven. Tegen de kopbal van Musiala had hij geen verhaal.