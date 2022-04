Villarreal blijft sprookjesboek volschrijven: Bayern München sneuvelt door late gelijkmaker

Bayern - Villarreal in een notendop:

Opnieuw zand in Duitse machine

Unai Emery had zijn pionnen nogmaals uitstekend geplaatst en verder dan een kopballetje van Musiala kwam Bayern niet. Aan de overkant trapte Gerard Moreno vanuit een scherpe hoek in het zijnet.

Na de terechte 1-0-nederlaag in de heenmatch in Villarreal stond Bayern voor een loodzware opdracht in de eigen Allianz Arena. De Duitsers waren nog steeds torenhoog favoriet, maar konden dat in de eerste helft niet waarmaken.

Invaller Chukwueze nekt Bayern

Na rust had Bayern dan toch zijn hoogste versnelling gevonden. De druk was versmachtend en net voor het uur bezweek Villarreal. Müller recupereerde en vond meteen Lewandowski die er met een knap schot tussen de benen van Torres 1-0 van maakte.

De bezoekers leken te bezwijken, maar vonden hun tweede adem en hielden netjes stand. Grote kansen werden er niet meer afgedwongen en 10 minuten voor tijd kantelde Unai Emery de match met het inbrengen van de Nigeriaan Samuel Chukwueze.

De sneltrein vergat eerst om Gerard Moreno de gelijkmaker aan te bieden en deed het een handvol minuten later zelf. Alphonso Davies was in geen velden of wegen te bekennen en Chukwueze duwde de gelijkmaker binnen in het dak van het doel.

Bayern druipt zo af en moet zich richten op de titel in de Bundesliga, toch een troostprijs. Villarreal staat na de winst in de Europa League vorig seizoen nu in de halve finales van het Kampioenenbal. Net zoals met Riquelme in 2006.