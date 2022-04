Gerard Piqué verdedigt zich na Supercup-heisa: "Geen belangenconflict"

De Spaanse nieuwswebsite El Confidencial publiceerde gisteren het nieuws dat de Spaanse voetbalbond (RFEF) 40 miljoen per seizoen ontvangt voor de 6-jarige deal met Saudi-Arabië om daar de eindfase van de Spaanse Supercup te organiseren. Dat gebeurt sinds 2020.



De RFEF onderhandelde daarbij een commissie van 24 miljoen euro (4 miljoen per seizoen) ten voordele van Kosmos. Dat bleek uit documenten en privé-audioberichten tussen Piqué en RFEF-preses Luis Rubiales. Die documenten en berichten werden donderdag buitgemaakt bij een computeraanval, meldde de RFEF.



"Piqué heeft een belangrijke rol gespeeld bij de onderhandelingen over de organisatie van de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië. Hij heeft tijdens dit proces om nog nader te bepalen redenen een voorkeursbehandeling gekregen van Rubiales. Een woordvoerder van Piqué ontkende dat hij een speciale behandeling heeft gekregen", schreef El Confidencial.



Piqué verdedigde zich afgelopen nacht na de match tegen Cadiz, waarbij hij geblesseerd in de tribune zat, op Twitch. "Alles wat wij deden, is legaal. Er is geen enkel belangenconflict."





"Het enige illegale in deze zaak is dat privé-audioberichten zijn gestolen en aan de pers bezorgd."