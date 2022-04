Heisa in Spanje: firma van Gerard Piqué verdiende miljoenen aan bekerfinale in Saudi-Arabië

"Piqué heeft een belangrijke rol gespeeld bij de onderhandelingen over de organisatie van de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië. Hij heeft tijdens dit proces om nog nader te bepalen redenen een voorkeursbehandeling gekregen van Rubiales. Een woordvoerder van Piqué ontkende dat hij een speciale behandeling heeft gekregen," aldus El Confidencial.

El Confidencial had toegang tot documenten en privé-audioberichten tussen Pique en Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond RFEF. Volgens El Confidencial krijgt de RFEF 40 miljoen euro per seizoen voor elk van de 6 edities die sinds 2020 in Saudi-Arabië worden gehouden (240 miljoen euro in totaal), terwijl Kosmos, het sportevenementenbedrijf van Gerard Piqué ,4 miljoen euro per seizoen ontvangt, goed voor 24 miljoen euro in totaal.

De eerste editie van de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië vond plaats in januari 2020, met Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid en Valencia. Real Madrid pakte de eindzege, nadat het in de finale Atlético verslagen hadin de strafschoppenreeks.



Enkele weken voor deze eerste editie had Rubiales op een persconferentie bevestigd dat Kosmos tussenbeide was gekomen in de onderhandelingen met Saudi-Arabië.

Hij benadrukte toen dat de federatie geen rechtstreekse betalingen had gedaan aan het bedrijf van Piqué. Daardoor werd een schending van de ethische code voorkomen.

Donderdag verklaarde de RFEF het slachtoffer te zijn geworden van een computeraanval in het kader van een criminele actie. De federatie meldde dat documenten, gesprekken en privé-audio's van de voorzitter en de secretaris-generaal waren gestolen.



In sportkrant Marca verklaarde de bond maandag dat, "deze informatie niets nieuws brengt in vergelijking met wat in 2019 openbaar werd gemaakt". "Alle cijfers van de transactie zijn gepresenteerd, toegelicht en gestemd door de vergadering. Dit maakt deel uit van de pestcampagne waaraan we gewend zijn," aldus een bondsofficial in Marca.