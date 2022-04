Waar zat Lotto-Soudal in Parijs-Roubaix? Zoveelste gemiste kans doet zorgen toenemen

De pijnlijke slotsom: oudstrijder Philippe Gilbert was de beste Lotto-renner op een troosteloze 30e plek - het slechtste resultaat sinds 2014. Voor de rest was er niemand op de voorposten te zien.

Het contrast met een ploeg als bijvoorbeeld Intermarché-Wanty-Gobert - 5 renners in de top 20 - was pijnlijk groot.

"We wisten dat we Roubaix niet zouden winnen, maar hadden toch een goeie prestatie van enkele jongens verwacht", zuchtte ploegleider Nikolas Maes. "Dat is niet gebeurd door al onze pech. We hebben onze afdruk niet op deze wedstrijd gezet."

Dat is eigenlijk al in elke klassieker het geval geweest, wanneer het écht om de knikkers gaat. In de zeven grote koersen was de 19e plek van Florian Vermeersch in Gent-Wevelgem tot dusver het beste resultaat.

Een dieptepunt in erg lange tijd. Sinds 1985 eindigde er namelijk altijd één renner van Lotto in de top-7 in een voorjaarsklassieker. Met uitzondering van vier seizoenen stond er zelfs altijd iemand op het podium.

Niets dat erop wijst dat die statistiek in de Waalse Pijl of Luik-Bastenaken-Luik in leven gehouden wordt.