Philippe Gilbert wou zelf Roubaix rijden: "Maar er is veel druk binnen de ploeg"

"Ik heb er wel een beter oog in voor Roubaix, dat is meer één lange inspanning dan iedere keer die kleine hellingen. Natuurlijk is het beter, in een ideale wereld, om topfit te zijn, maar dat heb ik niet in de hand."

Al is de ancien van Lotto-Soudal nog altijd niet volledig fit. "Ik heb nog altijd moeite met ademhalen", zegt hij. "Vooral in de Amstel voelde ik dat nog, als ik moest klimmen, van die stevige inspanningen moest doen, dan kreeg ik niet genoeg zuurstof binnen."

"Natuurlijk hoop ik een rol te spelen, niet zomaar mee te rijden, maar ik heb dit seizoen nog niets bewezen of laten zien, dus gemakkelijk wordt het niet. Ik zal blij zijn als ik 'meedoe', als ik finish binnen 1 of 2 minuten van de winnaar, niet ergens anoniem", vertelde hij tijdens een persmoment.

Er is geen visie meer op lange termijn. We leven van week tot week, bijna van dag tot dag. Er is veel druk.

Wie niet fit is, ziekt toch beter nog even uit? "Er is weinig andere keuze", schetst Gilbert de context bij zijn werkgever, die moet vechten tegen de degradatie in de WorldTour.

"Er is veel druk binnen de ploeg om te koersen. Tim Wellens moet meteen na de Brabantse Pijl naar Frankrijk om daar te koersen. De ploeg heeft het niet gemakkelijk, er is heel wat stress rond de punten om in de WorldTour te blijven."

De pauzeknop indrukken zit er dus niet in. "Ik leef op hoop. Al zullen we misschien over een maand zeggen dat dit niet de slimste keuze was. Ik denk niet dat ik een gezondheidsriciso neem. Of ik hoop het toch in ieder geval niet."