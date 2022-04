Straf, straffer, strafst: Dylan van Baarle reed de snelste Parijs-Roubaix ooit

Naast de traditionele kassei trofee schreef Dylan van Baarle vandaag ook nog een record bij op zijn palmares. De renner van Ineos Grenadiers reed met 45,792 km/u namelijk de snelste editie sinds de oprichting van het evenement in 1896.



Doorheen de jaren werd het record al regelmatig doorgegeven van de ene winnaar aan de andere. Zo was voor vandaag Greg Van Avermaet de recordhouder met zijn overwinning in 2017 (45,204 km/u).



Onlogisch is de evolutie natuurlijk niet. De laatste jaren werden namelijk enorme stappen gezet in de gebruikte materialen en fietsen. Ook de gunstige weersomstandigheden speelden zeker in het voordeel van Van Baarle.