Karl en José genieten na van Parijs-Roubaix: "Wat Van Aert deed na 3 weken afwezigheid is fantastisch"

Karl en José, heeft Dylan van Baarle gewonnen dankzij óf ondanks de tactiek van Ineos?

José: "Hij was wel niet de man die het felste doorging. Dat was eigenlijk Ganna, terwijl men vooraf verwachtte dat die het moest doen. Het bleek een goeie Van Baarle te zijn."

Karl: "Een goeie vraag. Het is een feit dat Ineos vanaf kilometer 50 de koers helemaal in handen heeft genomen. Van Baarle heeft de wedstrijd zo mee gedomineerd en vanaf de voorste rij alles kunnen aanschouwen. Ik denk wel dat dat geholpen heeft."

Hebben favorieten Wout van Aert en Mathieu van der Poel ook ondervonden dat je hier elke inspanning terugbetaalt?

José: "Van Aert heeft zijn deel van de pech gehad. Op het moment dat hij een tweede keer achterop geraakte, koerste men wel niet om Van Aert op achterstand te rijden. Dat vond ik mooi aan het hele verhaal. Die andere mannen zullen geweten hebben dat ze dan ook de rekening zouden betalen."

"Achteraf gezien hebben we een hele mooie afvallingskoers gezien. Met een Lampaert die goed was, maar niet goed genoeg. En ook een hele sterke Mohoric, maar Van Baarle die de allersterkste was. Bijna iedereen is op zijn plaats geëindigd. Onder meer Van der Poel voelde snel dat het niet zijn dag was."

Karl: "Van der Poel zei achteraf inderdaad dat hij niet de benen had waarop hij hoopte. Maar wat Van Aert hier deed na 3 weken afwezigheid... Tweede worden in deze Parijs-Roubaix is een fantastisch verhaal."