Veel twijfel over nieuw systeem dat bandendruk regelt: "Maar het kan een gamechanger worden"

Bij Jumbo-Visma tekenen ze nog wat voorbehoud aan. "Als het supergoed werkt, als het geen aerodynamisch verliest betekent en als er geen gewichtstoename is, dan is het zeker interessant", zegt ploegleider Grischa Niermann.

"Maar ik wil het eerst zien. Het kan ook nadelen geven. Als je de bandenspanning voor een bocht niet weet, dan is het niet zo handig. Het project is vooruitstrevend, maar zondag zal misschien al uitwijzen of het iets voor de toekomst is."

Philippe Gilbert kent het systeem niet en is "niet zeker of het een voordeel geeft". "Ik weet graag de bandendruk bij de start. Zo kan ik mijn manier van sturen aanpassen in de bochten en de kasseien. Als je iets verandert, moet je je bochtentechniek aanpassen."